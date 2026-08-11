Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al presidente de Chad por el Día de la Independencia

ABU DABI, 11 ago 2026 (WAM) - El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby Itno, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaron mensajes similares al mandatario y al primer ministro, Allamaye Halina, con motivo de la celebración.