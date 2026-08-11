El príncipe heredero de Ajmán recibe a la embajadora de Sri Lanka

AJMÁN, 11 ago (WAM) — El príncipe heredero de Ajmán y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, el jeque Ammar bin Humaid al Nuaimi, recibió a la embajadora de Sri Lanka en Emiratos Árabes Unidos, Arusha Cooray.

El jeque Ammar bin Humaid dio la bienvenida a la embajadora y le deseó éxito en el desempeño de sus funciones.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y Sri Lanka, así como las vías para reforzarlas en beneficio de sus dos pueblos amigos y ampliar la cooperación en diversos ámbitos.

Por su parte, la embajadora de Sri Lanka agradeció al jeque Ammar la cálida acogida y hospitalidad, y destacó el desarrollo experimentado por Emiratos Árabes Unidos en general y por el emirato de Ajmán en particular.