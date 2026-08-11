FANR destaca sus avances en seguridad nuclear y protección radiológica en su informe anual de 2025

ABU DABI, 11 de agosto de 2026 (WAM) – La Autoridad Federal para la Regulación Nuclear (FANR) publicó su informe anual de 2025, en el que destaca sus actividades regulatorias y sus principales logros en seguridad nuclear, protección física nuclear, seguridad radiológica, no proliferación y cooperación nacional e internacional a lo largo del año.

El informe también recoge varios proyectos de transformación impulsados por FANR en apoyo de la visión “Nosotros, los EAU 2031”, destinados a mejorar la eficiencia regulatoria, promover la excelencia y respaldar los usos pacíficos de la energía nuclear.

Entre estas iniciativas figura el lanzamiento del Sistema Unificado de Importación y Exportación, una plataforma digital integrada concebida para simplificar la importación y exportación de materiales nucleares y radiológicos, al tiempo que mantiene una supervisión regulatoria eficaz.

FANR también puso en marcha el Premio a la Excelencia Nuclear y Radiológica, destinado a reconocer a personas y organizaciones destacadas por su contribución al desarrollo del sector nuclear y radiológico de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En materia de seguridad nuclear, FANR realizó durante el año 36 inspecciones en la central nuclear de Barakah para verificar el cumplimiento por parte del operador de los más altos estándares de seguridad, protección física y no proliferación, de acuerdo con los requisitos regulatorios de la autoridad.

El organismo llevó a cabo además más de 800 inspecciones en instalaciones médicas, industriales y otros centros autorizados para garantizar la manipulación, el uso y el transporte seguros de materiales radiactivos, proteger a las personas y el medio ambiente, y verificar que todos los materiales nucleares en EAU continúan utilizándose exclusivamente con fines pacíficos.

Como parte de su mandato para reforzar las capacidades nacionales de preparación y respuesta ante emergencias, FANR organizó o participó en 15 ejercicios y simulacros nacionales e internacionales, en estrecha colaboración con entidades nacionales y socios internacionales, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Durante 2025, FANR acogió el VIII Simposio Internacional sobre el Sistema de Protección Radiológica, que reunió a más de 600 expertos internacionales para abordar los últimos avances en protección radiológica, incluidas las aplicaciones médicas avanzadas, la inteligencia artificial y la protección del medio ambiente.

La autoridad continuó asimismo reforzando su programa de investigación y desarrollo mediante su participación en 10 proyectos nacionales e internacionales junto a organizaciones de referencia, entre ellas el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Agencia de Energía Nuclear (AEN).

Estos proyectos se centraron en mejorar la seguridad de los reactores nucleares y estudiar la aplicación de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los factores humanos, con el objetivo de reforzar las prácticas regulatorias y apoyar el futuro de la regulación nuclear.

El informe refleja el compromiso continuado de FANR con la protección de la población, los trabajadores y el medio ambiente, al tiempo que respalda el uso seguro, protegido y pacífico de la energía nuclear y los materiales radiactivos en Emiratos Árabes Unidos.