MEBAA Show 2026 reunirá en Dubái a las principales empresas de aviación ejecutiva

DUBÁI, 11 de agosto de 2026 (WAM) – MEBAA Show 2026 reunirá a destacadas empresas internacionales de aviación ejecutiva y privada en su undécima edición, que se celebrará del 8 al 10 de diciembre en el recinto del Dubai Airshow, en Dubai World Central.

El evento refleja la creciente posición de Emiratos Árabes Unidos (EAU) como centro mundial de inversión e innovación en el sector de la aviación ejecutiva.

La feria congregará a fabricantes de aeronaves, operadores, compañías de vuelos chárter, operadores de base fija (FBO), proveedores de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), así como empresas de innovación tecnológica de más de 100 países.

Como muestra del impulso del sector, EAU superó en julio de 2026 las 1.000 aeronaves registradas, según la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA), un dato que pone de relieve el crecimiento sostenido del país como centro mundial de aviación.

Tim Hawes, director general de Informa Markets, afirmó: “La solidez de la lista de expositores de este año envía un mensaje claro sobre dónde ve oportunidades la industria de la aviación ejecutiva. Las empresas no se limitan a reservar espacio de exposición. Están realizando una inversión estratégica en uno de los mercados de aviación más importantes del mundo y eligen MEBAA Show como plataforma para conectar con los clientes, socios y responsables de la toma de decisiones que más les interesan”.

MEBAA Show está concebido para facilitar contactos empresariales de alto valor a través de la plataforma de networking Connect y de un programa específico para operadores. Expositores y visitantes pueden concertar previamente reuniones con responsables cualificados antes del evento, además de utilizar herramientas como el escaneo de acreditaciones.

En la edición anterior, la plataforma facilitó 1.500 reuniones de negocios y propició 4.193 nuevos contactos empresariales, lo que pone de manifiesto el papel de MEBAA Show no solo como escaparate de innovación, sino también como catalizador de resultados comerciales concretos.