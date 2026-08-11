La Autoridad Nacional de Medios, designada ‘Socio Nacional’ de la Cumbre de Medios Árabes 2026

DUBÁI, 11 de agosto de 2026 (WAM) – La Autoridad Nacional de Medios ha sido designada “Socio Nacional” de la Cumbre de Medios Árabes 2026, que se celebrará en septiembre bajo el patrocinio del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y siguiendo las directrices del jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vicegobernante de Dubái y presidente del Consejo de Medios de Dubái.

Organizada por el Dubai Press Club (DPC), la próxima edición será la mayor en la historia de la cumbre y reunirá a destacadas figuras políticas y de los medios, principales creadores de contenido y voces influyentes de todo el mundo árabe.

La alianza se apoya en la cooperación de larga trayectoria entre la Autoridad Nacional de Medios y el Dubai Press Club y refleja su compromiso común de reforzar la posición de Emiratos Árabes Unidos (EAU) como centro regional y mundial para el desarrollo y la innovación en el sector de los medios. También respalda el papel de Dubái en el impulso de un sector mediático árabe competitivo y capaz de generar un impacto positivo en toda la región.

Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Autoridad Nacional de Medios, afirmó: “Guiada por la visión del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la Cumbre de Medios Árabes se ha convertido en una plataforma estratégica que va más allá del diálogo profesional. Reúne a la comunidad de los medios para anticipar el futuro del sector y desarrollar perspectivas compartidas ante los rápidos cambios, contribuyendo a construir unos medios árabes más influyentes y fiables, preparados para afrontar la transformación tecnológica que está redefiniendo el panorama mediático mundial”.

Al Hamed señaló que la alianza refleja el enfoque de larga trayectoria de EAU de reunir conocimientos especializados y coordinar los esfuerzos nacionales entre distintos sectores, sobre la base de que construir el futuro es una responsabilidad compartida. Añadió que un sector mediático competitivo combina profesionalidad e innovación, transforma el conocimiento en valor y las nuevas tecnologías en oportunidades, y genera contenidos con un impacto duradero.

“Los medios ocupan un lugar central en la visión de futuro de EAU. Son un pilar fundamental del poder blando del país, un importante motor de la economía creativa y una poderosa herramienta para atraer inversiones, capital y talento. También actúan como un influyente embajador de EAU, al reforzar su imagen positiva y su presencia cultural a escala mundial”, añadió.

Al Hamed destacó además el papel de las alianzas estratégicas en el sector de los medios para permitir que este vaya más allá de informar y documentar acontecimientos y se convierta en un socio activo en la construcción del futuro. Agregó que los medios nacionales seguirán contribuyendo a generar conciencia, inspirar esperanza y crear un impacto positivo y duradero en la sociedad.

Mona Ghanem Al Marri, vicepresidenta y directora general del Consejo de Medios de Dubái, presidenta del Dubai Press Club y presidenta del comité organizador de la Cumbre de Medios Árabes, expresó su reconocimiento por la cooperación de larga trayectoria entre la Autoridad Nacional de Medios y el Dubai Press Club, y señaló que su participación como “Socio Nacional” supone una valiosa aportación a la cumbre. El encuentro reúne a actores del sector a través de una serie de foros especializados que analizan los desafíos y las nuevas oportunidades de los medios.

“La participación de destacadas instituciones nacionales, entre ellas la Autoridad Nacional de Medios, refleja la sólida confianza en la Cumbre de Medios Árabes y el reconocimiento de su importante papel en el desarrollo del sector mediático de la región. También encarna el enfoque de Dubái de reunir a distintos socios para llevar adelante grandes iniciativas y acontecimientos que contribuyan al progreso y la prosperidad en diversos sectores”, afirmó.

“La próxima edición será la mayor en la historia de la cumbre. Nos complace que nuestra red de socios siga creciendo y esperamos reforzar nuestra cooperación con ellos para respaldar iniciativas que impulsen los medios árabes, aumenten su competitividad y su capacidad de responder a los cambios mundiales, y fomenten la creación de contenidos de impacto y sostenibles”, añadió.

Maryam Al Mulla, directora del Dubai Press Club, señaló: “A lo largo de más de dos décadas, la Cumbre de Medios Árabes ha dejado de ser únicamente un acontecimiento anual para convertirse en una plataforma influyente que contribuye a definir el futuro de los medios árabes. La alianza con la Autoridad Nacional de Medios refuerza nuestros esfuerzos por reunir a instituciones mediáticas, responsables de la toma de decisiones y expertos para trazar un camino que permita a los medios árabes responder eficazmente a las transformaciones mundiales y aprovechar las nuevas oportunidades”.

Al Mulla añadió que esta alianza refleja la estrecha colaboración entre las instituciones nacionales para apoyar iniciativas destinadas a impulsar el panorama mediático árabe.

La Cumbre de Medios Árabes 2026 reunirá bajo un mismo marco una serie de encuentros especializados, entre ellos el Foro de Medios Árabes, el Foro de Comunicación Gubernamental, el Foro de Medios Juveniles Árabes, la Cumbre de Influencers Árabes en Redes Sociales, el Foro de Cine y el Foro de Videojuegos, además de varios foros internacionales.

La cumbre continuará también reconociendo la excelencia y el talento emergente a través del Premio de Medios Árabes, el premio Ibda’a para jóvenes talentos de los medios árabes y el Premio de Influencers Árabes en Redes Sociales.