La clínica móvil de Operation Chivalrous Knight 3 mantiene sus servicios sanitarios en Gaza

GAZA, 12 de agosto de 2026 (WAM) – La clínica médica móvil que opera en el marco de Operation Chivalrous Knight 3 continúa prestando servicios médicos y sanitarios a residentes y desplazados en toda la Franja de Gaza, como parte de los esfuerzos humanitarios que Emiratos Árabes Unidos (EAU) mantiene para apoyar al sector sanitario.

La clínica se desplaza entre zonas residenciales, comunidades y refugios para ofrecer atención médica a pacientes, personas mayores, niños y familias que tienen dificultades para acceder a centros sanitarios.

El equipo médico realiza exploraciones y consultas, proporciona tratamientos de atención primaria, dispensa medicamentos en función de los diagnósticos y evalúa a los pacientes para garantizar que reciben la atención adecuada.

La clínica móvil forma parte de los proyectos sanitarios desarrollados en el marco de Operation Chivalrous Knight 3 para respaldar el sistema de salud de Gaza, especialmente en las zonas donde aumenta la demanda ante la creciente presión sobre las instalaciones médicas.

Los responsables de la clínica señalaron que las visitas sobre el terreno continuarán en toda la Franja de Gaza con el objetivo de llegar al mayor número posible de beneficiarios.

A través de Operation Chivalrous Knight 3, EAU continúa proporcionando asistencia humanitaria, de socorro y médica al pueblo palestino en la Franja de Gaza, en línea con su trayectoria de acción humanitaria y su compromiso de prestar ayuda a quienes más la necesitan.