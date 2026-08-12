El dólar se fortalece mientras los mercados esperan los datos de inflación de EE UU en busca de pistas sobre la Fed

CAPITALES MUNDIALES, 12 de agosto de 2026 (WAM) – El dólar avanzó ligeramente este miércoles en las operaciones asiáticas, mientras los mercados de divisas aguardaban con atención la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos prevista para más tarde.

El yen cedió un 0,1% frente al dólar, hasta 159,44 yenes por dólar, su nivel más bajo del mes, mientras que el euro retrocedió un 0,1%, hasta 1,1534 dólares.

La libra esterlina se mantuvo sin cambios en 1,3505 dólares, mientras que el dólar australiano cayó un 0,1%, hasta 0,7056 dólares. El dólar neozelandés bajó un 0,3%, hasta 0,5866 dólares.

El índice dólar, que mide la fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de seis monedas, subió un 0,1%, hasta 99,89 puntos.

En el mercado de criptomonedas, el bitcoin se mantuvo estable en 63.721,02 dólares, mientras que el ethereum avanzó un 0,3%, hasta 1.887,13 dólares.