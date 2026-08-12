El beneficio neto ajustado de EGA alcanza los 2.462 millones de dirhams en el primer semestre de 2026

ABU DABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) – Emirates Global Aluminium (EGA) anunció unos resultados financieros sólidos en el primer semestre de 2026, pese a las alteraciones logísticas y geopolíticas derivadas del conflicto regional en el Golfo desde marzo.

EGA registró un beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 4.506 millones de dirhams (1.227 millones de dólares), un 11% más que los 4.065 millones de dirhams (1.107 millones de dólares) del primer semestre de 2025. El aumento estuvo impulsado por unos mayores precios efectivos del aluminio, primas regionales más elevadas, menores precios de la alúmina y una gestión disciplinada de los costes.

El margen EBITDA ajustado se situó en el 33% en el primer semestre de 2026, frente al 27% del mismo periodo de 2025.

Tras contabilizar un impacto de 84 millones de dirhams (23 millones de dólares) relacionado con un ataque iraní contra KEZAD que provocó una parada de emergencia, el EBITDA declarado fue de 4.422 millones de dirhams (1.204 millones de dólares).

El beneficio neto ajustado aumentó un 34%, hasta 2.462 millones de dirhams (670 millones de dólares), frente a los 1.836 millones de dirhams (500 millones de dólares) registrados en el primer semestre de 2025, gracias a la sólida generación de EBITDA, junto con menores gastos financieros netos y una menor carga fiscal.

El beneficio neto declarado fue de 1.737 millones de dirhams (473 millones de dólares) en el primer semestre de 2026, después de contabilizar un impacto neto de 725 millones de dirhams (197 millones de dólares) relacionado con el incidente. EGA mantuvo además su compromiso con la remuneración a los accionistas, después de que el consejo aprobara un dividendo a cuenta para el primer semestre de 2026 de 1.726 millones de dirhams (470 millones de dólares), equivalente al 70% del beneficio neto ajustado.

Los ingresos descendieron hasta 13.544 millones de dirhams (3.688 millones de dólares) en el primer semestre de 2026, frente a los 15.079 millones de dirhams (4.106 millones de dólares) del mismo periodo de 2025, debido a la caída de los volúmenes de ventas tras el incidente de Al Taweelah, parcialmente compensada por unos precios efectivos del aluminio más elevados.

La producción de metal fundido disminuyó hasta 1,006 millones de toneladas en el primer semestre de 2026, frente a 1,420 millones de toneladas en el mismo periodo de 2025, principalmente por la reducción de la producción en Al Taweelah. Jebel Ali mantuvo su producción sin interrupciones durante todo el periodo.

Las ventas totales de aluminio cayeron un 32%, hasta 939.000 toneladas, frente a 1,373 millones de toneladas en el primer semestre de 2025. Las restricciones logísticas derivadas del conflicto regional provocaron en marzo la suspensión temporal de nuevos envíos desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) y un aumento de los inventarios de metal dentro del país.

Desde entonces, EGA ha establecido rutas alternativas de exportación a través de puertos situados fuera del estrecho de Ormuz. Esto ha permitido aumentar gradualmente la capacidad de envío y reducir las existencias acumuladas en EAU.

La recuperación de los niveles de transporte anteriores al incidente depende actualmente de la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque el desarrollo de corredores alternativos debería reducir a largo plazo la dependencia de esta vía marítima.

EGA aseguró además su logística de entrada, garantizando que las entregas de materias primas superen las necesidades de Jebel Ali y del reinicio de las operaciones en Al Taweelah. Esto permitió reconstruir las reservas estratégicas y reforzar la continuidad operativa.

La compañía continúa ejecutando un programa integral y disciplinado de recuperación en Al Taweelah, que sufrió daños importantes el 28 de marzo, cuando ataques iraníes contra la Zona Económica Khalifa de Abu Dabi provocaron la parada de emergencia de todas las instalaciones.

Los servicios básicos ya han sido restablecidos en todo el complejo, mientras que se prevé que la disponibilidad de gas natural y electricidad aumente progresivamente en línea con las necesidades del programa de reanudación.

Abdulnasser bin Kalban, consejero delegado de EGA, afirmó: “El primer semestre de 2026 ha sido el periodo más difícil de la larga historia de EGA. La seguridad y el bienestar de nuestro personal fueron nuestra máxima prioridad en todo momento, y agradezco a nuestros equipos su dedicación en unas circunstancias extremadamente difíciles.

“Nuestros resultados financieros y operativos demuestran la resiliencia de EGA y de nuestra gente. Pese a los importantes desafíos logísticos, nuestra cadena de suministro es sólida y seguimos realizando entregas a nuestros clientes. Estamos avanzando con firmeza en la recuperación de la producción en Al Taweelah. También seguimos desarrollando nuestra estrategia de crecimiento global. EGA volverá más fuerte que nunca”.

Pål Kildemo, director financiero de EGA, señaló: “La fortaleza financiera de EGA y nuestro disciplinado programa Najah de mejora y preservación de caja nos sitúan en una buena posición para completar la recuperación de Al Taweelah y, al mismo tiempo, seguir avanzando en nuestras prioridades estratégicas de crecimiento, que incluyen una combinación equilibrada de oportunidades orgánicas e inorgánicas. Nuestra posición financiera también se ve respaldada por los fundamentos del mercado del aluminio, que ha entrado en un periodo de déficit y favorece nuestros márgenes”.