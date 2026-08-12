El Ministerio de Finanzas participa en la primera reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los BRICS

JAIPUR (India), 12 de agosto de 2026 (WAM) – El Ministerio de Finanzas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) participa en la primera reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los BRICS, que se celebra en Jaipur los días 12 y 13 de agosto de 2026, en el marco de la presidencia india del grupo.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Asuntos Financieros, asiste al encuentro junto con ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países miembros de los BRICS, así como responsables de organizaciones financieras y de desarrollo regionales.

La reunión aborda una serie de cuestiones económicas y financieras prioritarias, entre ellas las perspectivas de la economía mundial, el refuerzo de la cooperación entre los países miembros para hacer frente a los desafíos económicos, la reforma de la gobernanza económica global, las asociaciones público-privadas, la financiación de infraestructuras, la cooperación fiscal y aduanera y otros asuntos financieros de interés común.

Al Hussaini subrayó la importancia de reforzar la coordinación y la cooperación entre los países BRICS para apoyar un crecimiento económico sostenible y aumentar la resiliencia de las economías emergentes y en desarrollo frente a los desafíos globales.

También destacó la necesidad de mantener los esfuerzos conjuntos en reformas destinadas a mejorar la productividad, movilizar capital privado y desarrollar los mercados nacionales de capitales, junto con un aumento de la financiación para el desarrollo y nuevas reformas de la gobernanza económica internacional que garanticen una representación más equitativa de las economías emergentes y en desarrollo en las instituciones financieras internacionales.

“Los BRICS constituyen una plataforma importante para impulsar la acción multilateral y desarrollar respuestas compartidas a los desafíos económicos y financieros mundiales”, afirmó Al Hussaini. “EAU considera esencial aprovechar los resultados de los grupos técnicos de trabajo y garantizar la continuidad de las iniciativas lanzadas durante la presidencia de India. Esto ayudará a mantener el impacto a largo plazo de la cooperación financiera entre los países BRICS y contribuirá a configurar un sistema económico mundial más equilibrado e inclusivo”.

EAU presenta varias buenas prácticas e iniciativas nacionales que contribuyeron a definir los resultados técnicos del grupo, especialmente en materia de asociaciones público-privadas, financiación sostenible de infraestructuras, inteligencia artificial, transformación digital, financiación climática, movilización de capital privado y desarrollo de los mercados financieros nacionales.

Estas contribuciones reflejan los esfuerzos continuados de Emiratos Árabes Unidos por impulsar el desarrollo económico sostenible y promover la innovación financiera.

En los márgenes de la reunión, EAU participa en varios encuentros de alto nivel, entre ellos un seminario sobre el papel del Nuevo Banco de Desarrollo en la movilización de capital privado en los países miembros.

Además, la delegación emiratí participa en un taller sobre crecimiento resiliente en las economías emergentes, centrado en la integración de mecanismos de financiación de riesgos y en el refuerzo de la resiliencia de las infraestructuras para mejorar la capacidad de estas economías de responder a desafíos y riesgos crecientes.