El presidente de EAU se reúne con Yusuff Ali y empleados de LuLu Group durante una visita a un centro comercial de Abu Dabi

ABU DABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el empresario Yusuff Ali, presidente de LuLu Group International, y con varios empleados durante una visita a un centro comercial de Abu Dabi.

Durante la visita, Mohamed bin Zayed recorrió las distintas secciones de LuLu acompañado por Yusuff Ali y varios responsables, y mantuvo conversaciones cordiales con empleados y clientes. El presidente expresó su reconocimiento personal por los esfuerzos de LuLu Group y por sus destacadas iniciativas al servicio de la comunidad de EAU.

Al término de la visita, empleados y clientes se reunieron para hacerse fotografías con Mohamed bin Zayed y expresaron su satisfacción por haber tenido la oportunidad de conocerlo.