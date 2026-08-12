La Zayed Charity Run regresa a Río de Janeiro el 23 de agosto

ABU DABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) – Río de Janeiro acogerá el próximo 23 de agosto la segunda edición brasileña de la Zayed Charity Run, una de las carreras benéficas internacionales más reconocidas del mundo, que regresa así a la ciudad.

La prueba, que se celebrará en la playa de Flamengo, espera reunir a miles de atletas profesionales, corredores aficionados, familias y participantes de distintas nacionalidades, entre ellos 50 corredores y corredoras de Emiratos Árabes Unidos (EAU), en una jornada dedicada al deporte, la solidaridad y la cooperación internacional.

Conocida internacionalmente como “Run For Kindness”, la Zayed Charity Run fue creada en 2001 por el presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en homenaje al legado del fallecido jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Desde su creación, la carrera se ha convertido en un símbolo de los valores de generosidad, compasión y compromiso humanitario de Zayed, y ha unido a personas de distintos países a través del deporte.

Desde su origen en Abu Dabi, la Zayed Charity Run se ha transformado en un movimiento internacional, con ediciones celebradas con éxito en Nueva York, El Cairo, Miami, Pekín, Adís Abeba y Budapest. Su regreso a Brasil consolida además a Río de Janeiro como una de las ciudades anfitrionas de un calendario global en expansión.

En cada destino, el evento recauda fondos para causas benéficas al tiempo que promueve la unidad, el bienestar y el impacto social, reafirmando su misión de conectar a las comunidades a través de la solidaridad y de valores humanos compartidos.

La edición de 2026 repartirá más de 500.000 reales brasileños (unos 96.900 dólares) en premios, incluidos galardones para los ganadores de distintas categorías, sorteos y otros incentivos para los participantes. Más allá de reconocer los logros deportivos, la iniciativa busca fomentar la participación ciudadana en una causa que trasciende la propia competición.

Como parte de este compromiso, el 100% de las cuotas de inscripción será donado al Grupo Cultural AfroReggae a través de una colaboración con Criança Esperança, iniciativa impulsada por Grupo Globo, el mayor grupo de medios de Brasil, en colaboración con la UNESCO desde 2004.

La iniciativa ha sido posible gracias al apoyo de la Embajada de EAU en Brasil, que contribuyó a establecer el vínculo entre los organizadores de la carrera y una de las iniciativas sociales más reconocidas del país.

Los fondos se destinarán a ampliar programas centrados en educación, cultura, inclusión social y oportunidades para niños y jóvenes que viven en comunidades vulnerables.

La edición de 2026 cuenta también con el respaldo de destacadas organizaciones de EAU, entre ellas ERTH, L'imaad, Emirates y Mubadala, cuyo compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo comunitario refleja los valores que sustentan la Zayed Charity Run.

Mohamed Helal Al Kaabi, teniente general retirado y presidente del Comité Superior Organizador de la Zayed Charity Run, afirmó: “La Zayed Charity Run es un homenaje permanente al legado humanitario del fallecido jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, cuyos valores de generosidad, compasión y unidad siguen inspirando a comunidades de todo el mundo. Estamos orgullosos de regresar a Brasil como parte de la expansión internacional de la carrera y de reforzar los vínculos entre las naciones a través del deporte y de un propósito compartido.

“Expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestros socios y anfitriones por su inestimable apoyo para hacer realidad esta iniciativa. Juntos seguimos celebrando el espíritu de la solidaridad, promoviendo comunidades más saludables y manteniendo vivo el legado de esperanza, unidad y compromiso humanitario del jeque Zayed”.