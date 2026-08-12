Los presidentes de EAU y la República Democrática del Congo abordan el refuerzo de la cooperación en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral

ABU DABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi.

Ambos líderes abordaron las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación, especialmente en los ámbitos económico y de desarrollo, en apoyo de sus intereses mutuos y prioridades de desarrollo en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre los dos países.

Los dos presidentes reafirmaron su compromiso de seguir impulsando la cooperación entre EAU y la República Democrática del Congo, cumplir los objetivos del Acuerdo de Asociación Económica Integral y aprovechar las oportunidades que ofrece para favorecer la prosperidad y el bienestar de ambos pueblos.

Tshisekedi expresó además su agradecimiento a Mohamed bin Zayed por la ayuda humanitaria y los suministros médicos proporcionados por EAU para apoyar la respuesta a los desafíos sanitarios en la República Democrática del Congo.