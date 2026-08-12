El gobernante de Ras Al Khaimah afirma que los jóvenes son la base del desarrollo y la prosperidad del país

RAS AL KHAIMAH, 12 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras Al Khaimah, recibió a Sultan bin Saif Al Neyadi, ministro de Estado para Asuntos de la Juventud, acompañado por Khalid Al Nuaimi, director de la Autoridad Federal de la Juventud (FYA), y en presencia de varios miembros de consejos juveniles vinculados a entidades del emirato de Ras Al Khaimah.

Durante el encuentro, Saud bin Saqr fue informado sobre el Programa Nacional de Preparación “Ghatareef”, puesto en marcha por la Autoridad Federal de la Juventud. La iniciativa está dirigida a jóvenes de ambos sexos que han terminado la educación secundaria y tiene como objetivo prepararlos para la vida familiar, académica y profesional, dotándolos de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para elegir su futuro con confianza y criterio, al tiempo que contribuyen a la sociedad y a los sectores nacionales prioritarios.

El gobernante también conoció las distintas fases de formación del programa, que se extienden durante 11 meses y combinan aprendizaje teórico, formación especializada y experiencia práctica sobre el terreno. La iniciativa busca reforzar la identidad nacional y la responsabilidad social, además de vincular los conocimientos y capacidades de los jóvenes con las necesidades futuras y las prioridades de desarrollo del país.

Saud bin Saqr escuchó además las opiniones y aspiraciones de los miembros de los consejos juveniles. Durante la reunión se abordaron cuestiones relacionadas con el empoderamiento y el desarrollo de los jóvenes, el fortalecimiento de sus capacidades y la ampliación de su participación en distintos ámbitos de la labor nacional, con el objetivo de reforzar su contribución al avance de EAU hacia un mayor desarrollo sostenible y prosperidad.

El gobernante afirmó que los jóvenes de Emiratos Árabes Unidos (EAU) constituyen la base del desarrollo y uno de los principales motores de la prosperidad del país, y subrayó que la confianza en sus capacidades y aspiraciones es un pilar fundamental del enfoque y la visión de futuro de EAU.

Señaló que el conocimiento, la energía y la creatividad de los jóvenes representan una verdadera riqueza nacional, capaz de transformar las aspiraciones en grandes logros y éxitos para el país.

Añadió que invertir en el empoderamiento de los jóvenes y en el desarrollo de sus capacidades equivale a invertir en el futuro de la nación y en la sostenibilidad de su prosperidad.

Saud bin Saqr destacó asimismo que empoderar a los jóvenes va más allá de prepararlos para el futuro: implica también hacerlos partícipes de su construcción y ofrecerles la confianza y el espacio necesarios para tomar la iniciativa y asumir responsabilidades.

El gobernante de Ras Al Khaimah elogió los esfuerzos de la Autoridad Federal de la Juventud para desarrollar iniciativas y programas que preparen a los jóvenes para las siguientes etapas de sus vidas y les proporcionen las herramientas y los conocimientos necesarios para tomar decisiones informadas. También destacó el papel de los consejos juveniles a la hora de trasladar la voz de los jóvenes y reforzar su presencia en los esfuerzos de desarrollo nacional.

Por su parte, Sultan Al Neyadi expresó su sincero agradecimiento a Saud bin Saqr por la cálida acogida y por su continuo interés en los jóvenes.

Al Neyadi afirmó que este apoyo refleja el enfoque de la dirigencia del país de invertir en el potencial de la juventud, crear un entorno y oportunidades que desarrollen sus capacidades y mejoren su preparación, y permitirles transformar sus aspiraciones e ideas en logros que contribuyan al servicio de la nación y a la construcción de su futuro.