La Federación de Fútbol de EAU nombra al croata Zlatko Dalić nuevo seleccionador nacional

ABU DABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) – La Federación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos (UAEFA) anunció el nombramiento del entrenador croata Zlatko Dalić como nuevo seleccionador absoluto para la próxima etapa, en sustitución del rumano Cosmin Olăroiu.

“Bienvenido, Zlatko Dalić. La Federación de Fútbol de EAU se complace en anunciar el nombramiento del croata como nuevo seleccionador de la selección nacional de Emiratos Árabes Unidos”, publicó la UAEFA en X.

La federación dará a conocer los detalles del contrato del técnico croata durante una rueda de prensa en su sede de Dubái, con la participación de responsables del organismo y representantes de los medios. Está previsto que la comparecencia aborde la duración del contrato, la composición del cuerpo técnico y el programa de preparación de la selección de cara a las próximas competiciones.

El entrenador, de 59 años, asume el cargo en un país en el que ya vivió una etapa de éxito a nivel de clubes. Entre 2014 y 2017, Dalić dirigió al Al Ain, con el que conquistó la liga de EAU y alcanzó la final de la Liga de Campeones de la AFC.

Tras su paso por Emiratos Árabes Unidos, Dalić asumió el mando de la selección de Croacia en octubre de 2017.

Su etapa al frente del combinado croata se convirtió en el periodo más exitoso de la historia de la selección. Condujo a Croacia a la final del Mundial de 2018, donde logró la medalla de plata, y posteriormente al tercer puesto en el Mundial de 2022.

Dalić dejó el cargo de seleccionador croata en julio, después de que Croacia quedara eliminada del Mundial en la ronda de dieciseisavos de final tras perder por 2-1 ante Portugal.