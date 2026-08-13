Los precios del petróleo caen y el Brent baja hasta los 87,69 dólares

PEKÍN, 13 de agosto de 2026 (WAM) – Los precios del petróleo cayeron más de un dólar en las primeras operaciones asiáticas de este jueves, después de que los analistas rebajaran sus previsiones sobre la demanda mundial de crudo, aunque las restricciones de la oferta mantuvieron las cotizaciones en niveles relativamente elevados.

Los futuros del crudo Brent bajaron 1,29 dólares, o un 1,5%, hasta los 87,69 dólares por barril.

El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense retrocedió 1,30 dólares, o un 1,6%, hasta los 81,97 dólares por barril.