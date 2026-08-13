El Hospital Flotante de EAU proporciona prótesis a 21 palestinos

AL ARISH, 13 de agosto de 2026 (WAM) – El Hospital Flotante de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la ciudad egipcia de Al Arish continúa desarrollando el programa Step of Hope en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, mediante el que ha proporcionado prótesis a 21 palestinos heridos, elevando a 72 el número total de beneficiarios, como parte de sus esfuerzos humanitarios para apoyar al pueblo palestino.

Durante la fase más reciente, los beneficiarios fueron sometidos a las evaluaciones médicas y técnicas necesarias, incluidas mediciones precisas. Las prótesis se encuentran ahora en proceso de personalización, fabricación y colocación para adaptarse a las necesidades de cada paciente, que también recibe fisioterapia y rehabilitación de la movilidad.

La iniciativa forma parte de un sistema integral de atención del programa Step of Hope, que incluye evaluaciones médicas, fabricación, personalización y colocación de prótesis, así como sesiones de fisioterapia, rehabilitación de la movilidad y seguimiento médico. Estos servicios buscan ayudar a los beneficiarios a recuperar su movilidad y realizar sus actividades cotidianas con mayor autonomía.

El equipo médico y de rehabilitación del Hospital Flotante de EAU continúa haciendo seguimiento de los beneficiarios y supervisando las distintas fases del programa, en línea con el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de proporcionar servicios integrales de atención sanitaria y rehabilitación al pueblo palestino.

El programa Step of Hope refleja la continuidad de los esfuerzos humanitarios y médicos de EAU en el marco de Operation Chivalrous Knight 3 para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y atender sus necesidades sanitarias y de rehabilitación.