La Copa del Presidente de EAU para caballos árabes de pura raza arranca el viernes en el hipódromo de Newbury

LONDRES, 13 de agosto de 2026 (WAM) – El histórico hipódromo de Newbury, en Reino Unido, acogerá este viernes una prueba de la Copa del Presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para caballos árabes de pura raza, dentro del calendario de su 33ª edición.

El circuito se celebra como parte de los planes para desarrollar la industria de las carreras de caballos árabes y mantener el apoyo a propietarios y criadores de todo el mundo, alentándolos a adquirir y criar ejemplares de esta raza. Esta labor contribuye a preservar su patrimonio genuino, elevar su prestigio y reforzar su presencia en los principales festivales e hipódromos internacionales.

La etapa británica reviste una importancia especial en la presente edición, ya que la carrera de la Copa se disputará por primera vez en Newbury, un hipódromo fundado en 1905.

Newbury se incorpora así a la lista de grandes escenarios internacionales que han acogido pruebas del circuito, junto con ParisLongchamp, Churchill Downs, Doncaster y San Siro, reflejo del prestigio alcanzado por la competición y del éxito de sus alianzas con algunos de los hipódromos y festivales más importantes del mundo.

La carrera, de 1.600 metros sobre césped, está abierta a caballos árabes de pura raza de tres años y tiene categoría Grupo 3. Reunirá a varios ejemplares prometedores de destacados propietarios y yeguadas, con una dotación en premios de 150.000 libras esterlinas (unos 203.000 dólares).

Entre los participantes figura Nehmo de Carrere (AF Albahar × Panita de Carrere), propiedad del jeque Khalaf Rabah Alshammari, entrenado por Xavier Thomas-Demeaulte y montado por Guillaume Guedj-Gay.

Amir Athbah (Assaf Al Khalediah × Jaazmah Athbah), de Athbah Racing, está entrenado por Philip Collington y será montado por Jean-Bernard Eyquem. Eljas du Bienn (Muntaser Al Khalediah × Djaiza du Bienn), propiedad del jeque Hamed Khadim Butti Al Hamed, está entrenado por J. F. Bernard y será montado por Antoine Werle.

Lella de la Gloire (Al Mourtajez × Lella Nadia Al Badr), propiedad de Mohammed Alhuzami, está entrenada por J. F. Bernard y será montada por Mickael Forest. Completa la nómina RB Tryst (Majd Al Arab × Rich Frynd), de K S Racing, entrenado por Philip Collington y montado por Sean Levey.

Newbury será la primera de las dos etapas británicas incluidas en el calendario de la 33ª edición. El hipódromo de Doncaster acogerá la segunda el 12 de septiembre, dentro del histórico St Leger Festival. Ambas citas refuerzan la presencia británica en el circuito y reflejan el prestigio internacional de la Copa y el compromiso con elevar el perfil del caballo árabe de pura raza en algunos de los hipódromos más importantes de Europa.

Faisal Al Rahmani, secretario general del Comité Superior Organizador de la Copa del Presidente de EAU para caballos árabes de pura raza, afirmó: “Nos complace celebrar por primera vez las carreras de esta prestigiosa Copa en el histórico hipódromo de Newbury, lo que supone una incorporación cualitativa al calendario de la 33ª edición y refleja la destacada posición internacional que la serie ha consolidado en los principales hipódromos del mundo, gracias al amplio apoyo de la sabia dirigencia”.

Al Rahmani añadió que la elección de Newbury refleja el compromiso del Comité Superior Organizador de celebrar carreras en hipódromos históricos y dentro de los festivales más importantes del mundo, ofreciendo oportunidades competitivas idóneas para propietarios y criadores. Según explicó, esto les anima a mantener su compromiso con la cría y el cuidado de caballos árabes, elevar los niveles de producción y enriquecer la trayectoria de la raza con nuevos campeones capaces de marcar su futuro.