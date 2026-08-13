Abu Dhabi Finance Week anuncia los primeros ponentes de su edición de 2026

ABU DABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) – Abu Dhabi Finance Week (ADFW), organizada por ADGM, anunció el primer grupo de destacados ponentes de su quinta edición, que se celebrará del 7 al 10 de diciembre de 2026 bajo el lema “The Capital Community, Powered by Partnerships”.

A poco menos de cinco meses para el evento, ADFW cuenta ya con más de 200 ponentes internacionales confirmados procedentes de los ámbitos gubernamental, financiero, inversor, tecnológico y de la innovación, mientras Abu Dabi continúa reforzando su posición como uno de los principales centros mundiales de capital e inversión.

Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, afirmó que el fuerte compromiso inicial de líderes financieros internacionales con ADFW 2026 refleja la creciente confianza en Abu Dabi como destino fiable para el capital, la inversión y las alianzas a largo plazo.

“La fortaleza de ADFW no reside solo en las conversaciones que tienen lugar aquí, sino en lo que generan. Al reunir a los principales inversores, responsables políticos e innovadores del mundo, Abu Dabi crea un entorno en el que el diálogo se traduce en inversión y las relaciones se convierten en alianzas a largo plazo. Eso es lo que distingue a Abu Dabi como Capital of Capital”, añadió.

Entre los representantes del Gobierno de Abu Dabi figuran Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM y del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; Mohamed Ali Al Shorafa, presidente del Departamento de Municipios y Transporte; Sultan bin Saif Al Neyadi, ministro de Estado para Asuntos de la Juventud; Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, presidente del Departamento de Desarrollo Comunitario de Abu Dabi y segundo vicepresidente y director general de la Cámara de Comercio e Industria de Abu Dabi; Salem AlNuaimi, director general del Fondo de Pensiones de Abu Dabi; Majid Al Suwaidi, consejero delegado de ALTÉRRA; Tariq bin Hendi, consejero delegado de Botim; Mohamed Abdelbary, consejero delegado del grupo Abu Dhabi Islamic Bank; Hamad Al Ameri, consejero delegado de Alpha Dhabi, y Antonoaldo Neves, consejero delegado de Etihad.

A ellos se sumarán altos ejecutivos de algunas de las mayores instituciones financieras del mundo, entre ellos Oliver Bäte, presidente del consejo de administración y consejero delegado de Allianz SE; Tan Su Shan, consejera delegada de DBS Group; Ron O’Hanley, presidente y consejero delegado de State Street; Bill Winters, consejero delegado de Standard Chartered; Clare Woodman, consejera delegada internacional de Morgan Stanley; Stefan Bollinger, consejero delegado de Julius Baer; Dilhan Pillay Sandrasegara, director ejecutivo y consejero delegado de Temasek Holdings; Andreas Berger, consejero delegado del grupo Swiss Re; Charles R. Kaye, presidente de Warburg Pincus; Hendrik du Toit, fundador y consejero delegado de Ninety One; Tarek Sultan, presidente de Agility, y Steven Desmyter, presidente de Man Group.

El programa contará también con destacadas figuras de la gestión global de activos, las inversiones alternativas, las infraestructuras, las materias primas y la inversión institucional, como Jenny Johnson, consejera delegada de Franklin Templeton; Katie Koch, presidenta y consejera delegada de TCW; Tobias C. Pross, consejero delegado de Allianz Global Investors; Marc C. Ganzi, consejero delegado de DigitalBridge; Dmitry Balyasny, cofundador, socio director y director de inversiones de Balyasny Asset Management; Mike Freno, presidente y consejero delegado de Barings; David Druley, consejero delegado de Cambridge Associates, y Stefan Hoops, consejero delegado de DWS.

También participarán líderes del ecosistema tecnológico, de activos digitales y fintech, entre ellos Chamath Palihapitiya, fundador de Social Capital; Richard Teng, consejero delegado de Binance; JoeBen Bevirt, fundador y consejero delegado de Joby Aviation; Robert Smith, fundador y consejero delegado de Vista Equity; Pascal Gauthier, presidente y consejero delegado de Ledger; Lily Liu, presidenta de Solana Foundation, y Charles Cascarilla, cofundador y consejero delegado de Paxos.

ADFW 2026 estrenará un programa ampliado concebido para profundizar la participación de altos cargos y lograr resultados más concretos. Entre las novedades figuran las primeras ediciones de Abu Dhabi Real Estate Summit, AIMA Global Hedge Fund Leaders Platform, The Hub71 Startups Campus y un foro sobre salud y biotecnología, además de varias mesas redondas de estrategia global y una mayor oferta de foros privados.

A lo largo de la semana, ADFW 2026 prevé celebrar más de 70 eventos temáticos con la participación de más de 800 ponentes.

El programa se estructurará en torno a cuatro grandes jornadas temáticas dedicadas a la estrategia económica de Abu Dabi, los mercados globales, la gestión de activos, las fintech, los activos digitales, las finanzas sostenibles y las finanzas islámicas.