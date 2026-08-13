Emirates SkyCargo transporta el satélite Altair-1 de Dubái a Estados Unidos

DUBÁI, 13 de agosto de 2026 (WAM) – Emirates SkyCargo completó el transporte de Altair-1, el primer satélite comercial de observación de la Tierra de Emiratos Árabes Unidos (EAU) equipado con inteligencia artificial.

Altair-1 fue trasladado en un avión de carga Boeing 777 de Emirates SkyCargo desde el aeropuerto Dubai World Central (DWC) hasta Los Ángeles (LAX), antes de su lanzamiento previsto para octubre de 2026.

El satélite forma parte de la constelación Altair de Orbitworks y su transporte supone un hito en la estrategia de EAU para consolidarse como líder mundial en el sector espacial y las tecnologías avanzadas.

Altair es una constelación multisensor desarrollada y fabricada en EAU por Orbitworks. El sistema está equipado con capacidades de observación óptica, infrarroja y térmica, además de sensores de radiofrecuencia y procesamiento de inteligencia artificial a bordo.

El satélite transportado por Emirates SkyCargo es el primero de los 10 que integrarán la constelación Altair.

El traslado de Altair pone de relieve la experiencia de Emirates SkyCargo en el transporte aéreo de cargas altamente sensibles y especializadas a través de su división de Aeroespacio e Ingeniería.

Badr Abbas, vicepresidente sénior divisional de Emirates SkyCargo, afirmó: “Transportar cargas altamente sensibles y tecnológicamente avanzadas exige precisión y experiencia, y estamos bien posicionados, gracias a décadas de conocimiento especializado, para apoyar esta misión crítica”.

Emirates SkyCargo ya ha transportado anteriormente el satélite Arab Satellite 813 y KhalifaSat. En 2026, la compañía de carga aérea ha trasladado más de 6.000 toneladas de material aeroespacial y de ingeniería avanzada en todo el mundo.