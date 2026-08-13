Abdulla Al Hamed participa junto a profesionales de los medios y creadores de contenido en Abu Dhabi Summer Sports

ABU DABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Autoridad Nacional de Medios (NMA), afirmó que Emiratos Árabes Unidos (EAU) considera el deporte una inversión en las personas y en la sociedad, así como una parte esencial de la mejora de la calidad de vida y de la promoción de una cultura de salud y actividad física.

Al Hamed señaló que la dirigencia del país ha convertido el deporte en un enfoque nacional que fomenta valores positivos, el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y el espíritu de superación.

Sus declaraciones se produjeron durante su participación en Abu Dhabi Summer Sports, organizado por ADNEC Group y el Consejo de Deportes de Abu Dabi, con el patrocinio de ADNOC Group y el apoyo de Modon, junto a un grupo de profesionales de los medios, creadores de contenido y organizadores del evento.

Durante un recorrido por el recinto, Al Hamed conoció las actividades deportivas y comunitarias y afirmó que reflejan la visión de EAU de ofrecer entornos deportivos integrados que fomenten la actividad física como parte de la vida cotidiana.

Añadió que Abu Dhabi Summer Sports se ha convertido en una plataforma para inculcar disciplina, ambición y perseverancia entre las generaciones más jóvenes, al tiempo que promueve el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y la participación comunitaria.

Al Hamed elogió la colaboración entre ADNEC Group, el Consejo de Deportes de Abu Dabi, ADNOC Group y Modon, y señaló que sus esfuerzos han creado un modelo destacado en EAU para aprovechar las instalaciones y las capacidades nacionales en beneficio de toda la comunidad.

También destacó el alto nivel de organización del evento y su éxito a la hora de ofrecer una experiencia deportiva integral, y subrayó la importancia de crear espacios atractivos que integren la actividad física en la vida diaria y animen a la población a adoptar estilos de vida más saludables y equilibrados.

La visita forma parte de los esfuerzos de la Autoridad Nacional de Medios para apoyar iniciativas nacionales que promueven la calidad de vida y dar visibilidad a experiencias que contribuyen a construir una sociedad más sana y activa.

Durante el recorrido, Al Hamed visitó las instalaciones del ADNEC Sports Centre y conoció diversas actividades y disciplinas deportivas, tanto individuales como de equipo, dirigidas a diferentes grupos de edad.

También visitó el pabellón del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, donde recibió información sobre distintas experiencias relacionadas con el patrimonio cultural, entre ellas juegos tradicionales, artesanía, talleres de preparación de café emiratí y otras actividades vinculadas a las tradiciones locales.

Al Hamed participó además en una actividad de pádel junto a deportistas, miembros de la comunidad, profesionales de los medios y creadores de contenido, poniendo de relieve el papel del deporte como herramienta para reunir a las personas y fomentar el trabajo en equipo.

La edición de este año de Abu Dhabi Summer Sports es la mayor desde la puesta en marcha del evento, con una superficie de alrededor de 48.000 metros cuadrados y una oferta de 29 deportes y actividades físicas.

El evento busca convertir los meses de verano en una temporada dedicada a promover la salud de la comunidad mediante actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas para todos los miembros de la familia.

La edición de 2026 ha incorporado además nuevos deportes, actividades y experiencias concebidos para reunir a participantes de distintas edades y capacidades y fomentar el deporte, la salud y los estilos de vida activos.