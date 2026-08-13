El presidente de Emiratos transmite sus condolencias al presidente de Colombia por las víctimas del terremoto

El presidente de Emiratos transmite sus condolencias al presidente de Colombia por las víctimas del terremoto

ABU DABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien trasladó sus condolencias por las víctimas del terremoto que ha golpeado el país y expresó su deseo de una pronta recuperación para los heridos.

Mohamed bin Zayed trasladó asimismo sus condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo colombiano y reafirmó la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el Gobierno y la población de Colombia.

De la Espriella agradeció al presidente emiratí sus palabras y expresó su reconocimiento por la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Colombia ante las consecuencias humanitarias del terremoto.