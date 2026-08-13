El presidente de Emiratos transmite sus condolencias al presidente de Colombia por las víctimas del terremoto

ABU DABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien trasladó sus condolencias por las víctimas del terremoto que ha golpeado el país y expresó su deseo de una pronta recuperación para los heridos.

Mohamed bin Zayed trasladó asimismo sus condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo colombiano y reafirmó la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el Gobierno y la población de Colombia.

De la Espriella agradeció al presidente emiratí sus palabras y expresó su reconocimiento por la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Colombia ante las consecuencias humanitarias del terremoto.