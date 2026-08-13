Emiratos Árabes Unidos destina 10 millones de dólares a la ayuda a las víctimas del terremoto en Colombia por orden de su presidente

ABU DABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) – Por orden del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Emiratos Árabes Unidos, a través de la Agencia de Ayuda de Emiratos, ha anunciado una respuesta humanitaria urgente por valor de 10 millones de dólares para asistir a los afectados por el terremoto que golpeó Colombia y que ha causado muertos, heridos y cuantiosos daños materiales.

La respuesta urgente de Emiratos se enmarca en las responsabilidades del país y en su compromiso de reforzar los esfuerzos internacionales de ayuda, así como en su labor humanitaria para prestar asistencia a países hermanos y amigos en situaciones de crisis y catástrofes naturales.

La iniciativa refleja asimismo el compromiso de Emiratos de apoyar a las personas afectadas por distintas crisis humanitarias y de garantizar que la ayuda llegue a tiempo a todos los grupos y comunidades damnificados, con el objetivo de mitigar las consecuencias de la catástrofe y respaldar las labores de emergencia en unas circunstancias especialmente difíciles y críticas.

En este contexto, Tareq Ahmed Al Ameri, presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, ha afirmado que los equipos emiratíes trabajan para hacer llegar ayuda de emergencia, incluidos suministros médicos, alimentos y material de refugio, en coordinación con las autoridades competentes de Colombia y con socios internacionales, de acuerdo con las necesidades reales y las prioridades de las zonas más afectadas.

Al Ameri ha explicado que la Agencia de Ayuda de Emiratos trabaja para acelerar la entrega de la asistencia en función de las necesidades sobre el terreno, con el fin de aliviar el sufrimiento de los afectados y, al mismo tiempo, favorecer una recuperación temprana y el rápido restablecimiento de la estabilidad en las zonas damnificadas.

Emiratos Árabes Unidos expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto, que causó muertos y heridos, además de importantes daños materiales. El país trasladó asimismo sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.