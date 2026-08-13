Dubai Humanitarian facilita un nuevo puente aéreo para enviar suministros médicos esenciales de la OMS a Gaza por orden de Mohammed bin Rashid

DUBÁI, 13 de agosto de 2026 (WAM) – Por orden del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, Dubai Humanitarian (DXBH) facilitó el envío de suministros humanitarios esenciales a Gaza.

Los cargamentos forman parte de un nuevo puente aéreo puesto en marcha esta semana para apoyar los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinados a hacer llegar ayuda médica urgente a la población de Gaza. El primer vuelo despegó hace dos días desde el Dubai Air Wing con 11 toneladas métricas de medicamentos esenciales a bordo de un avión C-130 con destino al aeropuerto internacional de Al Arish, en Egipto. La carga será posteriormente trasladada a Gaza. A este vuelo le siguieron otros tres con nuevos cargamentos de medicamentos, tiendas de campaña y galletas enriquecidas para ayudar a cubrir las necesidades nutricionales sobre el terreno.

Los cuatro vuelos forman parte de una operación más amplia mediante la que Dubai Humanitarian facilitará el envío de aproximadamente 150 toneladas métricas de suministros médicos y sanitarios de la OMS a Gaza en las próximas semanas. Está previsto realizar nuevos vuelos como parte de una cadena logística continua.

Todos los suministros proceden de las reservas preposicionadas en el Centro Logístico Mundial de la OMS, ubicado en Dubai Humanitarian, lo que pone de relieve el papel fundamental de la organización para facilitar operaciones humanitarias rápidas y a gran escala.

Mohammed Ibrahim Al Shaibani, presidente de Dubai Humanitarian, afirmó: “Este nuevo puente aéreo se suma a los esfuerzos de larga trayectoria de Dubai Humanitarian para apoyar las operaciones humanitarias en Gaza, siguiendo las directrices de los dirigentes de EAU y Dubái de estar al lado de la población de Gaza.

“Pese a los desafíos que afronta la región, Dubai Humanitarian, con el compromiso continuado de sus socios, ha facilitado este año varios puentes aéreos y envíos de ayuda a países como Afganistán, Mozambique, Líbano y Uganda, en apoyo de los esfuerzos de organizaciones internacionales”.

Al Shaibani añadió: “A comienzos de este año también facilitamos, en nombre de la OMS, el transporte por tierra de suministros médicos esenciales a Gaza mediante un convoy de tres camiones, reflejo de nuestro enfoque flexible y multimodal de la logística humanitaria”.

Robert Blanchard, responsable de Operaciones de Emergencia del Centro de la OMS para la Logística de Emergencias Sanitarias Mundiales, señaló: “A través de su Centro de Logística para Emergencias Sanitarias Mundiales, la Organización Mundial de la Salud está enviando rápidamente medicamentos y suministros médicos por valor de más de 1,3 millones de dólares para atender a aproximadamente 400.000 personas en Gaza. Los envíos, realizados mediante una serie de vuelos chárter, incluyen material médico destinado a varios socios.

“Gracias a la generosidad y al apoyo operativo de Dubai Humanitarian y del Gobierno de Dubái, estos vuelos chárter de emergencia permiten a la OMS enviar más medicamentos, llegar a más pacientes y reducir costes”.

Blanchard añadió: “Mientras la comunidad humanitaria responde a unas necesidades de emergencia crecientes en un contexto de disminución de los recursos financieros, el apoyo de Dubai Humanitarian llega en un momento crítico. Desde el inicio del conflicto, sus vuelos chárter han permitido ahorrar a las operaciones de emergencia sanitaria en Gaza más de 4 millones de dólares en costes logísticos.

“Vuelos como los que llegan esta semana permiten a la OMS destinar sus limitados recursos a ampliar el acceso a medicamentos y suministros médicos que salvan vidas para pacientes que necesitan asistencia humanitaria urgente en Gaza y en otras partes del mundo”.