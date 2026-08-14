Dos buques de ADNOC son atacados en el estrecho de Ormuz sin causar heridos

ABU DABI, 14 de agosto de 2026 (WAM) – ADNOC confirmó que dos de sus buques fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz durante la noche del jueves 13 de agosto. El incidente no causó heridos y la situación quedó bajo control.

En un comunicado, ADNOC subrayó la importancia de proteger la seguridad y el bienestar de la gente de mar, así como de salvaguardar la libertad de navegación y la seguridad marítima.

La compañía instó al público a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y a evitar la difusión de rumores o información no verificada.