Dos buques de ADNOC son atacados en el estrecho de Ormuz sin causar heridos

Dos buques de ADNOC son atacados en el estrecho de Ormuz sin causar heridos

ABU DABI, 14 de agosto de 2026 (WAM) – ADNOC confirmó que dos de sus buques fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz durante la noche del jueves 13 de agosto. El incidente no causó heridos y la situación quedó bajo control.

En un comunicado, ADNOC subrayó la importancia de proteger la seguridad y el bienestar de la gente de mar, así como de salvaguardar la libertad de navegación y la seguridad marítima.

La compañía instó al público a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y a evitar la difusión de rumores o información no verificada.