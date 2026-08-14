La Emirates Arabian Horse Society aprueba el programa de campeonatos y subastas para la temporada 2026-2027

ABU DABI, 14 de agosto de 2026 (WAM) – La Emirates Arabian Horse Society (EAHS) ha aprobado el programa de campeonatos y subastas de caballos árabes en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para la próxima temporada 2026-2027.

Organizado y supervisado por la EAHS, el calendario incluye una serie de campeonatos nacionales e internacionales de caballos árabes, además de subastas especializadas que figuran entre los principales acontecimientos de la temporada.

Las actividades comenzarán el 3 de octubre en el Sharjah Equestrian and Racing Club y concluirán el 11 de abril de 2027.

El programa comprende 17 campeonatos y eventos, entre ellos cinco competiciones internacionales, además de subastas organizadas por el Sharjah Equestrian and Racing Club, Ajman Stud y Dubai Stud.

La temporada arrancará con la Subasta de Caballos Árabes de Sharjah el 3 de octubre de 2026, seguida una semana después, el 10 de octubre, por la subasta de Dubai Arabian Horse Stud.

El calendario de campeonatos comenzará el 15 de octubre con el Sharjah International Arabian Horse Festival – Egyptian ECAHO, seguido del Sharjah Arabian Horse Festival – Local Bred, del 16 al 18 de octubre.

Abu Dabi acogerá el Emirates Arabian Horse Society National Championship – Abu Dhabi los días 27 y 28 de octubre, seguido del UAE National Arabian Horse Championship, que se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

La subasta de caballos árabes de Ajman tendrá lugar el 21 de noviembre, antes de que el programa se traslade a la Región Oriental con el Sharjah Kalba Arabian Horse Festival, del 25 al 27 de noviembre.

En diciembre se celebrará el Fujairah International Arabian Horse Championship, del 4 al 6 de diciembre de 2026, seguido del Al Dhafra Arabian Horse Beauty Championship, del 17 al 20 de diciembre, y del UAE Arabian Horse Society National Championship – Al Dhafra, del 25 al 27 de diciembre.

El Ajman Arabian Horse Beauty Championship se celebrará del 8 al 10 de enero de 2027.

El Abu Dhabi International Arabian Horse Beauty Championship (Title Show) tendrá lugar durante el Ramadán, del 18 al 21 de febrero de 2027.

En marzo se celebrará el Al Shiraa International Arabian Horse Beauty Championship, del 19 al 21 de marzo, mientras que Sharjah acogerá la 28ª edición del Sharjah International Arabian Horse Festival, del 25 al 27 de marzo.

El UAE Arabian Horse Breeders Championship tendrá lugar del 5 al 8 de abril de 2027, y la temporada concluirá con el Arab Arabian Horse Breeders Championship los días 10 y 11 de abril de 2027.