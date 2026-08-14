Abdullah bin Zayed reafirma la plena solidaridad de EAU con Kuwait y elogia la vigilancia de los servicios de seguridad al frustrar un complot terrorista de Daesh

ABU DABI, 14 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, expresó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos (EAU) con Kuwait y su apoyo a las medidas adoptadas por las autoridades de seguridad para frustrar un complot terrorista dirigido contra una instalación vital, así como para detener a un ciudadano kuwaití que se había unido a la organización terrorista Daesh.

Abdullah bin Zayed reafirmó el pleno apoyo de EAU a todas las medidas adoptadas por Kuwait para salvaguardar su seguridad y soberanía y preservar la estabilidad y el bienestar de su sociedad.

También elogió la eficacia y la vigilancia de las autoridades de seguridad por haber logrado descubrir este complot vinculado a Daesh y adoptar las medidas legales necesarias contra sus integrantes.

Abdullah bin Zayed reiteró el rechazo categórico de EAU a todas las formas de terrorismo, así como a las organizaciones vinculadas a agendas externas, y subrayó la importancia de reforzar la cooperación regional e internacional para hacer frente a este tipo de amenazas.

Por último, reafirmó que la seguridad de Kuwait forma parte inseparable de la seguridad de EAU y de los Estados árabes del Golfo, y reiteró el pleno respaldo emiratí a todas las medidas adoptadas por Kuwait para mantener su seguridad y estabilidad y proteger sus logros nacionales.