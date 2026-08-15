Un buque de ADNOC es atacado en el estrecho de Ormuz sin causar heridos

Un buque de ADNOC es atacado en el estrecho de Ormuz sin causar heridos

ABU DABI, 15 de agosto de 2026 (WAM) – ADNOC confirmó que uno de sus buques fue atacado mientras transitaba por el estrecho de Ormuz durante la noche del viernes 14 de agosto. El incidente no causó heridos y la situación quedó bajo control.

En un comunicado, ADNOC subrayó la importancia de proteger la seguridad y el bienestar de la gente de mar, así como de salvaguardar la libertad de navegación y la seguridad marítima.

La compañía instó al público a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y a evitar la difusión de rumores o información no verificada.