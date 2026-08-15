Los líderes de EAU felicitan al presidente de Corea del Sur por el Día de la Liberación

ABU DABI, 15 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, con motivo del Día de la Liberación Nacional de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al presidente surcoreano y a la primera ministra Han Seong-sook con motivo de la celebración.