Los líderes de EAU felicitan al príncipe de Liechtenstein por el Día Nacional

Los líderes de EAU felicitan al príncipe de Liechtenstein por el Día Nacional

ABU DABI, 15 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Hans-Adam II, príncipe de Liechtenstein, con motivo del Día Nacional de su país.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al príncipe Hans-Adam II y a la primera ministra, Brigitte Haas, con motivo de la celebración.