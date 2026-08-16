UAE Team Emirates aspira al podio en la Cyclassics de Hamburgo

HAMBURGO, 16 de agosto de 2026 (WAM) – El ciclista mexicano Isaac Del Toro liderará al UAE Team Emirates XRG en la 29ª edición de la Bemer Cyclassics de Hamburgo, que se disputa este domingo, tres semanas después de haber logrado el tercer puesto en el Tour de Francia.

Del Toro afrontará su segunda participación consecutiva en esta prueba de un día del UCI WorldTour al frente de una potente formación del UAE Team Emirates XRG, integrada también por Filippo Baroncini, Mikkel Bjerg, Benoît Cosnefroy, Rune Herregodts, António Morgado y Florian Vermeersch, bajo la dirección deportiva de Andrej Hauptman.

La clásica, de 205,2 kilómetros, parte de Buxtehude y recorre Baja Sajonia antes de regresar a Hamburgo, donde los corredores deberán afrontar cinco ascensiones al Waseberg, una subida de 700 metros con una pendiente media del 9,1%.

UAE Team Emirates buscará su primer podio en la prueba desde 2018, cuando Alexander Kristoff terminó tercero, después del séptimo puesto logrado por Morgado en la edición del año pasado.