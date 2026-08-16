Cinco convoyes humanitarios de EAU entregan 683 toneladas de ayuda a Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3

AL ARISH, 16 de agosto de 2026 (WAM) – Cinco convoyes humanitarios de Emiratos Árabes Unidos (EAU) entraron esta semana en la Franja de Gaza, integrados por 67 camiones que transportaban 683 toneladas de ayuda, en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, para apoyar al pueblo palestino y responder a sus necesidades humanitarias ante las difíciles condiciones que atraviesa el enclave.

Los convoyes incluían suministros para refugios y alimentos, preparados y cargados en el centro logístico de ayuda humanitaria de EAU en Al Arish mediante un mecanismo organizado que garantiza la clasificación, preparación y envío de la asistencia de acuerdo con las necesidades sobre el terreno en la Franja de Gaza.

Los convoyes forman parte de los esfuerzos humanitarios que EAU mantiene para apoyar al pueblo palestino y proporcionarle bienes esenciales mediante el envío continuado de convoyes de ayuda alimentaria y de socorro.

Operation Chivalrous Knight 3 continúa su misión humanitaria para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino mediante la prestación de distintas formas de asistencia humanitaria y de socorro, en línea con la trayectoria de EAU en materia de solidaridad y ayuda humanitaria.