BRIDGE Alliance traza la hoja de ruta para el desarrollo de BRIDGE Summit, cuya segunda edición se celebrará a finales de 2027

ABU DABI, 16 de agosto de 2026 (WAM) – En una decisión que refleja un enfoque estratégico basado en la ambición y la innovación y que refuerza la posición de Emiratos Árabes Unidos (EAU) como referente mundial de excelencia, el consejo de administración de BRIDGE Alliance aprobó la estrategia de desarrollo de la segunda edición de BRIDGE Summit y confirmó como nueva fecha el periodo comprendido entre finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2027, después de que inicialmente estuviera previsto celebrar la cumbre en noviembre de 2026.

La decisión fue adoptada durante la cuarta reunión del consejo, celebrada de forma virtual y presidida por Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de BRIDGE Alliance.

La segunda edición tendrá lugar en la isla de Yas, en Abu Dabi, en colaboración con Miral, empresa líder en la creación de destinos y experiencias inmersivas en el emirato.

El consejo aprobó además que BRIDGE Summit pase a celebrarse anualmente a partir de su segunda edición, al tiempo que refuerza su posición como un ecosistema global sostenible con impacto durante todo el año. La plataforma reunirá a líderes de los sectores de los medios, los contenidos, el entretenimiento y la tecnología, junto a inversores e innovadores, con el objetivo de impulsar el intercambio de conocimientos y transformar ideas en oportunidades, alianzas y proyectos con valor económico y capacidad para crecer y escalar en los mercados internacionales.

La nueva fecha ofrece un mayor margen para avanzar en el desarrollo de la cumbre, reforzar los programas especializados y las alianzas internacionales y establecer una estrategia operativa basada en los más altos estándares de excelencia. También permitirá seguir desarrollando los mecanismos de ejecución para ofrecer una experiencia integrada, acorde con la dimensión y las ambiciones globales del evento.

Esta orientación se apoya en la sólida base establecida por la edición inaugural de 2025, que obtuvo un importante éxito, atrajo una amplia participación internacional y creó una extensa red de socios y participantes.

La isla de Yas fue elegida como sede de la segunda edición por su ecosistema integrado de ocio y eventos y por sus avanzadas infraestructuras, que permitirán a BRIDGE ofrecer una experiencia completa a participantes y visitantes de todo el mundo. La ampliación de la cumbre a cinco días ofrecerá además más espacio para programas especializados, reuniones y debates, así como nuevas oportunidades para crear alianzas en todo el ecosistema.

Abdulla Al Hamed afirmó que EAU ha consolidado un modelo de desarrollo en el que la excelencia y la innovación forman parte de la cultura de trabajo y la planificación a largo plazo constituye una vía hacia la excelencia, un enfoque que, según señaló, guía hoy a BRIDGE hacia una mayor evolución y sostenibilidad.

Subrayó que, en la visión de la dirigencia de EAU, el liderazgo no consiste en preservar lo ya alcanzado, sino en ser capaz de reinventar continuamente el éxito y llevarlo a horizontes más amplios y de mayor impacto, garantizando la sostenibilidad de los logros y maximizando su efecto tanto a escala regional como mundial.

“Gracias a las destacadas cifras e indicadores alcanzados, la edición inaugural de BRIDGE demostró su capacidad para servir como plataforma global que reúne a responsables de la toma de decisiones, líderes de los sectores de los medios y los contenidos, inversores y creadores de todo el mundo, y transforma esta diversidad en un ecosistema integrado de diálogo, colaboración y generación de oportunidades”, afirmó Al Hamed.

Añadió: “La edición inaugural de la cumbre también contribuyó a establecer alianzas estratégicas y acuerdos relevantes, abrió nuevas vías para la inversión y la colaboración transfronteriza y demostró, gracias a su amplia participación internacional y a su creciente impacto profesional y económico, su capacidad para convertirse en un referente global influyente en la configuración del futuro de los medios y las industrias creativas.

“Hoy construimos sobre este éxito con un modelo más avanzado y sostenible, basado en un ecosistema integrado de alianzas, oportunidades y conocimiento, que refuerza la innovación, apoya el periodismo responsable en la era digital y capacita a los profesionales de los medios para adaptarse a las transformaciones globales”.

Al Hamed señaló que el próximo periodo estará marcado por un intenso trabajo en todos los componentes de la cumbre, desde los contenidos y la programación hasta las alianzas internacionales y los itinerarios especializados, con el objetivo de ofrecer una experiencia excepcional a la altura de las ambiciones con las que nació BRIDGE.

Añadió que la Alianza considera este periodo una inversión en el futuro, centrada en generar valor duradero y ampliar el impacto, al tiempo que convierte los resultados de la cumbre en oportunidades, alianzas e iniciativas con alcance en distintos mercados y sectores.

“Con su visión de futuro, sus infraestructuras avanzadas y un entorno que fomenta la innovación, EAU seguirá siendo un punto de encuentro para las mentes, las ideas y las inversiones globales. Sobre esta base, BRIDGE Alliance continuará construyendo un evento internacional capaz de seguir el ritmo de las grandes transformaciones que están redefiniendo los medios, los contenidos y el entretenimiento, abriendo al mismo tiempo nuevos horizontes para la cooperación internacional y reforzando la posición de EAU como socio activo en la configuración del futuro de estas industrias a escala mundial”, concluyó Al Hamed.

La hoja de ruta de BRIDGE 2027 se articula en torno a una serie de ejes estratégicos destinados a construir una comunidad internacional sostenible de líderes de medios, responsables políticos, innovadores y creadores de contenido, aprovechando la red global creada durante la edición inaugural.

El plan también contempla convertir BRIDGE en una plataforma global activa durante todo el año mediante investigaciones y estudios, diálogos estratégicos y mesas redondas, reforzando aún más su presencia e impacto internacionales.

BRIDGE Alliance se centrará en ampliar su red de alianzas estratégicas con gobiernos, organizaciones internacionales, universidades, empresas tecnológicas y grandes grupos de medios. Estas colaboraciones incorporarán experiencia y perspectivas internacionales al diseño de los contenidos y los programas especializados de la segunda edición, con el objetivo de crear una experiencia que combine valor profesional y oportunidades de inversión.

BRIDGE Summit reforzará asimismo la integración entre los sectores de los medios, los contenidos, el entretenimiento, la tecnología y la inversión, y buscará traducir esta convergencia en alianzas, iniciativas y proyectos capaces de crecer y escalar en los mercados internacionales.

BRIDGE Summit 2025 recibió a más de 40.000 participantes de 182 países y alcanzó una audiencia mediática de 834 millones de personas. La cumbre acogió además 1.276 reuniones de negocios y fue escenario de la firma de 48 acuerdos y operaciones, junto con debates especializados sobre el futuro de los medios y las transformaciones que están redefiniendo las industrias de los contenidos y la creatividad.