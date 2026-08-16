Chdia prolonga su gran momento y conquista en España la Copa del Presidente de EAU para caballos árabes de pura raza

MADRID, 16 de agosto de 2026 (WAM) – La yegua Chdia se proclamó campeona de la etapa española de la Copa del Presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para caballos árabes de pura raza, disputada el sábado 15 de agosto de 2026 en el hipódromo de San Sebastián, dentro del calendario de la 33ª edición de este prestigioso circuito internacional.

La Copa prolongó así su trayectoria de éxitos y su sólida presencia en los hipódromos europeos.

Esta labor contribuye a preservar el patrimonio genuino del caballo árabe y a reforzar su presencia en los principales festivales y carreras internacionales.

La etapa española reunió a alrededor de 15.000 espectadores, mientras las pruebas de la Copa del Presidente de EAU continúan consolidando su prestigio y proyección internacional, así como su papel en la promoción del caballo árabe en los principales hipódromos del mundo.

Chdia (Al Mourtajez × Rkaya), de Wathnan Racing, entrenada por Alban de Mieulle y montada por Soufiane Saadi, firmó una sólida actuación que le permitió imponerse en la prueba española y prolongar su excelente racha en las distintas etapas de la Copa esta temporada.

La carrera estuvo marcada por una intensa pugna, con Wala’a (Gazwan × Mabrooka), de Yas Horse Racing Management, amenazando el liderato de Chdia durante buena parte del recorrido. La campeona resistió hasta la meta y se impuso por un cuello.

Chdia completó los 1.600 metros sobre césped en un tiempo de 1:44.99 y se adjudicó la prueba de Grupo 3 para caballos árabes de pura raza de cuatro años o más, en un campo de nueve participantes pertenecientes a destacados propietarios y yeguadas, con una bolsa total de premios de 200.000 euros (unos 231.600 dólares).

Con esta victoria, Chdia sumó su segundo título consecutivo en la 33ª edición, después de imponerse en la etapa de Alemania, disputada en el hipódromo Horner Rennbahn de Hamburgo. El triunfo confirma su posición entre los mejores caballos árabes de pura raza del circuito europeo y su capacidad para mantener un alto nivel a lo largo de la serie.

Criada en 2021 por Al Shaqab Racing, la campeona reforzó además un destacado historial con su décima victoria en 11 salidas, frente a un único segundo puesto, y una valoración de 124 en una trayectoria marcada por sus éxitos en carreras de categoría.

La carrera y la ceremonia de premiación contaron con la presencia de Ibrahim Al Nuaimi, encargado de Negocios de la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en el Reino de España, y Saeed Al Muhairi, representante del Comité Superior Organizador de la Copa del Presidente de EAU para caballos árabes de pura raza, además de responsables, representantes de las entidades organizadoras, propietarios, entrenadores y jinetes.

La etapa española reforzó su posición dentro del calendario de la Copa en su segunda aparición en San Sebastián, tras el éxito de su estreno en 2025, que registró una destacada asistencia de público y una acogida positiva, reflejo del prestigio que el evento ha alcanzado entre propietarios y criadores de caballos árabes en España y en el resto de Europa.

Con esta victoria, Chdia se incorpora al palmarés de campeonas de la etapa española, sucediendo a Al Wakrah, propiedad y cría de Al Shaqab Racing, que conquistó el título en la edición inaugural de 2025. La cita española suma así una nueva campeona al historial de la prestigiosa Copa.