Declaración conjunta de los ministros de Exteriores de EAU, Catar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Egipto

ABU DABI, 16 de agosto de 2026 (WAM) – Los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Egipto condenaron el rechazo declarado de Israel a la hoja de ruta para completar la aplicación del Plan Integral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto en Gaza, respaldado por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como el rechazo israelí al establecimiento de un Estado palestino.

Estas posiciones suponen un rechazo directo del Plan Integral, ponen en peligro su aplicación y socavan de manera fundamental los esfuerzos colectivos destinados a alcanzar una paz justa y duradera. Este rechazo confirma que Israel asume ahora la responsabilidad de obstaculizar los esfuerzos para lograr la paz en Gaza y en el resto del Territorio Palestino Ocupado.

La hoja de ruta, aceptada por las facciones palestinas, es el resultado de amplios esfuerzos realizados por los mediadores, en particular Egipto, Catar, Turquía, Estados Unidos, el Alto Representante para Gaza y el Consejo de Paz. Constituye además un hito esencial para avanzar en el desmantelamiento de las armas de forma paralela a la retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización, el traspaso de la autoridad administrativa al Comité Nacional para la Administración de Gaza y la reconstrucción del enclave, tal como establece el Plan Integral.

El rechazo de la hoja de ruta supone una negativa explícita a continuar con la aplicación del Plan Integral y amenaza directamente con hacer descarrilar los amplios esfuerzos impulsados por el presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y crear las condiciones para una paz duradera.

En este contexto, los ministros subrayaron la importancia de mantener una implicación activa y sostenida de Estados Unidos para garantizar y hacer efectivo el pleno cumplimiento por parte de Israel de los compromisos y mecanismos previstos en el Plan Integral y su hoja de ruta, y para evitar nuevos obstáculos a su aplicación.

Asimismo, recalcaron que Israel asume una responsabilidad directa y plena por cualquier consecuencia derivada de su rechazo continuado, sus obstrucciones, retrasos o incumplimientos, incluida cualquier nueva degradación de la situación sobre el terreno o cualquier obstáculo al fin de la guerra en Gaza.

Los ministros reafirmaron la necesidad urgente de aplicar plena e inmediatamente el Plan Integral con el fin de hacer frente a la grave situación humanitaria, garantizar la seguridad y la estabilidad para todos en Gaza y allanar el camino para la reconstrucción, la recuperación y el avance hacia una paz justa y duradera basada en el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a contar con un Estado propio, de conformidad con el derecho internacional. Ello contribuiría además a sentar las bases de la seguridad y la estabilidad para todos los países y pueblos de la región.

También rechazaron categóricamente cualquier intento de negar o impedir la creación de un Estado palestino, incluidas las medidas unilaterales. Una paz justa, duradera e integral solo podrá alcanzarse mediante la aplicación de la solución de dos Estados y el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano sobre la base de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.

Por tanto, cualquier intento de negar o impedir la creación de un Estado palestino socava directamente las perspectivas de paz, seguridad y estabilidad en toda la región.

Los ministros subrayaron la importancia de que el Consejo de Paz siga desempeñando su papel y pidieron a todas las partes que apoyen sus esfuerzos para aplicar la hoja de ruta y avanzar en la segunda fase del Plan Integral del presidente Trump.

Asimismo, instaron al Consejo de Paz, con el apoyo y la participación activa de Estados Unidos, a adoptar medidas inmediatas y concretas dentro de su mandato para preservar la integridad del Plan Integral y evitar que cualquier parte obstaculice su aplicación.