Oliveira, del UAE Team Emirates-XRG, logra su primera victoria profesional en la Volta a Portugal

OPORTO, 17 de agosto de 2026 (WAM) – El ciclista portugués Rui Oliveira, del UAE Team Emirates-XRG, logró la primera victoria profesional en carretera de su carrera al imponerse en la décima y última etapa de la Volta a Portugal, disputada en su ciudad natal, Oporto.

Oliveira, campeón olímpico de Madison en París 2024, había terminado segundo por detrás de su compañero Julius Johansen en el prólogo inaugural, vistió el maillot amarillo tras la primera etapa y fue segundo en la sexta jornada.

El corredor portugués se impuso en un recorrido técnico y ondulado, lanzando el esprint decisivo en los metros finales para adjudicarse la victoria y asegurar también la clasificación por puntos.

El UAE Team Emirates-XRG cerró la carrera, disputada durante 11 días, con cuatro victorias de etapa. Johansen ganó el prólogo inaugural y la contrarreloj individual de la quinta etapa, mientras que Adrià Pericas consiguió su primera victoria profesional en la séptima jornada.

Pericas terminó quinto en la clasificación general y se adjudicó el maillot blanco como mejor joven de la carrera.