EAU expresa su solidaridad con Polonia y transmite sus condolencias por las víctimas de un accidente de autobús

ABU DABI, 17 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos (EAU) expresó sus sinceras condolencias y su solidaridad con Polonia por las víctimas del accidente de un autobús de pasajeros polaco ocurrido en el este de Hungría, que causó varios muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como a Polonia y a su pueblo por esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.