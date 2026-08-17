El presidente de EAU y el sultán de Omán abordan los lazos bilaterales y la evolución regional

ABU DABI, 17 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el sultán Haitham bin Tariq de Omán abordaron este lunes los históricos lazos fraternales entre ambos países y las vías para seguir reforzando la cooperación, especialmente en los ámbitos económico y de desarrollo, en apoyo de sus prioridades e intereses comunes, así como de la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

Las conversaciones tuvieron lugar durante la recepción ofrecida por Mohamed bin Zayed al sultán Haitham bin Tariq, que realiza una visita fraternal a EAU.

Los dos líderes intercambiaron además puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, en particular los graves acontecimientos en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para reforzar la seguridad, la estabilidad y la paz en beneficio de todos los países y pueblos de la región.

Ambos reafirmaron su compromiso de mantener las consultas sobre distintas cuestiones ante los desafíos comunes que afronta la región y la necesidad de reforzar la cooperación para salvaguardar su seguridad y estabilidad.

A la reunión asistieron el jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, vice primer ministro y ministro de Finanzas; el jeque Suroor bin Mohammed Al Nahyan; el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de EAU; el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, además de varios ministros y altos cargos.

También estuvo presente la delegación que acompañaba al sultán de Omán, integrada, entre otros, por el jeque Sayyid Shihab bin Tariq Al Said, vice primer ministro para Asuntos de Defensa; el jeque Sayyid Bilarab bin Haitham Al Said, ministro de Estado y gobernador de Mascate, así como varios ministros y altos responsables omaníes.

El sultán Haitham bin Tariq llegó a EAU a primera hora de este lunes y fue recibido en el Aeropuerto Presidencial de Abu Dabi por el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, acompañado de varios jeques, ministros y responsables.