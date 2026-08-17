Los líderes de EAU expresan sus condolencias al presidente de China por la muerte del ex primer ministro del Consejo de Estado

ABU DABI, 17 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al presidente de China, Xi Jinping, por la muerte del ex primer ministro del Consejo de Estado Zhu Rongji.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron también mensajes similares de condolencias al presidente chino.