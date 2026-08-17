Un nuevo grupo de 25 médicos y enfermeros indonesios comienza a trabajar en el Hospital Flotante de EAU en Al Arish

AL ARISH, 17 de agosto de 2026 (WAM) – Un nuevo grupo de 25 integrantes del equipo médico indonesio se incorporó al Hospital Flotante de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Al Arish, en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, en sustitución del equipo anterior tras completar su periodo de servicio, como parte del sistema habitual de rotación del personal sanitario que trabaja en el centro.

El nuevo equipo comenzó sus funciones junto al personal médico y administrativo emiratí y continúa prestando tratamiento y atención sanitaria a pacientes y heridos palestinos procedentes de la Franja de Gaza.

La participación continuada de equipos médicos indonesios refleja la profundidad de la cooperación humanitaria y sanitaria entre Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, así como el compromiso de ambos países de poner su experiencia y capacidades al servicio de aliviar el sufrimiento del pueblo palestino.

El Hospital Flotante de EAU continúa prestando sus servicios mediante un sistema sanitario integrado que incluye exploraciones, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y atención de seguimiento, reafirmando el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de mantener su apoyo al pueblo palestino.