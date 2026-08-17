EAU expresa su solidaridad con Zimbabue y transmite sus condolencias por las víctimas del naufragio de un ferry

ABU DABI, 17 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos (EAU) expresó sus sinceras condolencias y su solidaridad con Zimbabue por el naufragio de un ferry de pasajeros en el lago Kariba, que causó decenas de muertos y heridos, además de varias personas desaparecidas.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como Zimbabue y a su pueblo por esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.