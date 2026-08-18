Abdullah bin Zayed recibe una llamada del ministro de Exteriores de Kuwait

ABU DABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió una llamada telefónica del jeque Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Kuwait.

Durante la conversación, ambas partes abordaron los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo.

También repasaron varias cuestiones de interés común relacionadas con los profundos lazos fraternales entre ambos países.