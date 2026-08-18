Abdullah bin Zayed recibe una llamada del ministro de Exteriores de Kuwait

Abdullah bin Zayed recibe una llamada del ministro de Exteriores de Kuwait

ABU DABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió una llamada telefónica del jeque Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Kuwait.

Durante la conversación, ambas partes abordaron los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo.

También repasaron varias cuestiones de interés común relacionadas con los profundos lazos fraternales entre ambos países.