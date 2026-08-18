EAU impulsa el legado humanitario de Zayed más allá de sus fronteras

ABU DABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos (EAU) conmemora cada 19 de agosto el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, guiado por el duradero legado humanitario del fallecido jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, quien situó la ayuda a las personas y el apoyo a quienes más lo necesitan en el centro de los valores del país.

El presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, continúa liderando los esfuerzos humanitarios del país, reforzando su posición como modelo mundial de respuesta humanitaria y tendiendo puentes de solidaridad con pueblos y comunidades de todo el mundo.

El año 2026 ha estado marcado por un importante impulso de las iniciativas y proyectos humanitarios de EAU, reflejo de la diversidad y amplitud de la labor del país en este ámbito.

La campaña Edge of Life ha sido una de las iniciativas humanitarias más destacadas de EAU este año. Lanzada por el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, tiene como objetivo salvar del hambre a cinco millones de niños en todo el mundo. La campaña recaudó más de 2.822 millones de dirhams (unos 768,4 millones de dólares), con aportaciones de 44.208 personas, empresas y organizaciones humanitarias.

Mohammed bin Rashid anunció asimismo una iniciativa para apoyar los esfuerzos destinados a erradicar la oncocercosis, también conocida como ceguera de los ríos, con el objetivo de beneficiar directamente a siete millones de personas e indirectamente a 35,4 millones durante un periodo de tres años.

En el ámbito educativo, la Fundación Khalifa bin Zayed Al Nahyan inauguró en la República de Senegal el Instituto Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan de Formación Profesional, con capacidad para alrededor de 1.000 estudiantes. El centro busca dotar a los jóvenes de competencias profesionales y técnicas y mejorar sus perspectivas de empleo.

Las organizaciones benéficas de EAU también han desarrollado proyectos educativos en varios países, entre ellos la construcción de escuelas y aulas, el apoyo a estudiantes y entornos educativos y distintas iniciativas para ampliar el acceso a la educación de las personas más necesitadas.

Por su parte, la Media Luna Roja de Emiratos (ERC) desarrolló programas de ayuda que beneficiaron a más de 1,5 millones de personas en EAU y otros 44 países como parte de sus programas de Ramadán de 2026. Las iniciativas humanitarias incluyeron también proyectos de apoyo a aldeas desfavorecidas, prestación de servicios esenciales y programas sanitarios y sociales en varios países.

La International Charity Organisation (ICO) ejecutó durante el primer semestre de 2026 proyectos por valor de más de 353 millones de dirhams (unos 96,1 millones de dólares) en ámbitos como la sanidad, la educación, el suministro de agua, la asistencia alimentaria y la ayuda humanitaria.

La Fundación Zayed for Good celebró este agosto su 34º aniversario, tras más de tres décadas de logros humanitarios y de desarrollo.

Desde su creación el 5 de agosto de 1992, los programas de la fundación han llegado a más de 180 países, con un valor acumulado de la asistencia humanitaria superior a 2.000 millones de dirhams (unos 544,6 millones de dólares). Sus iniciativas abarcan ayuda humanitaria, seguridad alimentaria, desarrollo comunitario, infraestructuras, sanidad y educación, reflejando el alcance mundial de la acción humanitaria de EAU y su compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades.

EAU apoyó a los afectados por el terremoto en el sur de Filipinas mediante la distribución de miles de paquetes de alimentos y suministros de agua potable. También destinó 10 millones de dólares a los damnificados por el terremoto en Venezuela y posteriormente envió 70 toneladas de ayuda de emergencia. Además, anunció una respuesta humanitaria urgente por valor de 10 millones de dólares para apoyar a los afectados por el terremoto en Colombia.

El país también prestó apoyo a las personas afectadas por las inundaciones en Siria, Ghana y Bangladesh, mientras que la Media Luna Roja de Emiratos completó un proyecto para rehabilitar y reconstruir viviendas de familias afectadas por las inundaciones en el estado malasio de Pahang, como parte de los esfuerzos para apoyar la recuperación y mejorar la calidad de vida.

EAU ha establecido un modelo integral de respuesta humanitaria para la Franja de Gaza a través de Operation Chivalrous Knight 3, que este agosto alcanzó los 1.000 días de operaciones humanitarias ininterrumpidas. Durante este periodo, el país proporcionó más de 3.890 millones de dólares en asistencia humanitaria, incluidas más de 126.000 toneladas de ayuda de emergencia, médica y alimentaria, transportadas mediante más de 770 vuelos, 25 barcos y más de 13.000 camiones, garantizando así la continuidad de las entregas pese a los persistentes desafíos humanitarios y logísticos.

EAU ha operado el hospital de campaña emiratí y el Hospital Flotante de EAU en Al Arish, que han proporcionado tratamiento médico en más de 230.000 casos. Su respuesta humanitaria también ha incluido el programa Step of Hope, puesto en marcha en el marco de Operation Chivalrous Knight 3 en colaboración con la International Charity Organisation para proporcionar prótesis y servicios de rehabilitación a palestinos que han sufrido amputaciones.

EAU continuó prestando distintas formas de apoyo humanitario al pueblo sudanés. La asistencia total proporcionada a Sudán durante la última década, entre 2015 y 2025, ascendió a aproximadamente 4.240 millones de dólares, mientras que la ayuda humanitaria entregada desde el inicio de la crisis en 2023 ha superado los 800 millones de dólares.

EAU se ha convertido en el segundo mayor donante de ayuda a Sudán, por detrás de Estados Unidos, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

EAU destinó 11 millones de dólares a través de un acuerdo de cooperación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), de los cuales 10 millones de dólares se destinaron a apoyar a las comunidades que acogen a refugiados sudaneses en Chad, Sudán del Sur, Uganda y Etiopía, y 1 millón de dólares al Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (DREF). También aportó 5 millones de dólares al Fondo Humanitario para Sudán, gestionado por OCHA, y 20 millones de dólares al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para reforzar la seguridad alimentaria.

EAU también ha contribuido a apoyar la estabilidad humanitaria en Ucrania mediante sus esfuerzos de mediación entre Rusia y Ucrania, que facilitaron intercambios de prisioneros. El número total de personas intercambiadas gracias a 25 mediaciones emiratíes asciende a 7.791.