El embajador de EAU se reúne con el ministro de Exteriores de Perú para abordar la ampliación de la cooperación

LIMA, 18 de agosto de 2026 (WAM) – Ibrahim Al Alawi, embajador de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Perú, se reunió con Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores del país, para analizar vías destinadas a reforzar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación entre ambos Estados.

El encuentro abordó las oportunidades para aumentar las inversiones emiratíes en Perú y avanzar en la cooperación en varios sectores, entre ellos las finanzas y la transformación digital del Gobierno, además de explorar nuevas oportunidades que contribuyan a los intereses comunes.

Ambas partes también trataron la cooperación en el sector del agua y la posibilidad de apoyar proyectos de abastecimiento de agua potable en Perú, lo que contribuiría a reforzar la capacidad del país para hacer frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

En este contexto, Al Alawi destacó los esfuerzos de EAU en materia de seguridad hídrica y recordó que Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con Senegal, acogerá a finales de este año en Abu Dabi la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026. El embajador subrayó la importancia de este encuentro para reforzar la cooperación internacional frente a los desafíos mundiales relacionados con el agua.