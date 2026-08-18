El presidente de EAU recibe una llamada del presidente de Estados Unidos

El presidente de EAU recibe una llamada del presidente de Estados Unidos

ABU DABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la conversación, Mohamed bin Zayed y Trump abordaron la cooperación entre EAU y Estados Unidos y las vías para seguir reforzando las relaciones bilaterales en apoyo de sus intereses comunes.

Los dos líderes también intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para hacerles frente.