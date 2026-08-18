El presidente de EAU recibe una llamada del presidente de Estados Unidos

ABU DABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la conversación, Mohamed bin Zayed y Trump abordaron la cooperación entre EAU y Estados Unidos y las vías para seguir reforzando las relaciones bilaterales en apoyo de sus intereses comunes.

Los dos líderes también intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para hacerles frente.