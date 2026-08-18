Emiratos detecta dos misiles balísticos lanzados desde Irán; uno cae en sus aguas territoriales

ABU DABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) – El Ministerio de Defensa ha informado de que las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos detectaron este 18 de agosto dos misiles balísticos lanzados desde Irán contra el país. El primero cayó fuera de las aguas territoriales emiratíes, mientras que el segundo impactó dentro de ellas.

El Ministerio de Defensa ha asegurado en un comunicado que se mantiene en máxima alerta y plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y responder con firmeza a cualquier acción destinada a poner en peligro la seguridad del Estado, con el objetivo de preservar su soberanía, seguridad y estabilidad y proteger sus intereses y capacidades nacionales.

El Ministerio también ha instado a la población a informarse únicamente a través de fuentes oficiales del país y a evitar la difusión de rumores e informaciones falsas.