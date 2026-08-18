La selección de tiro con arco de EAU se entrena en Uzbekistán antes de importantes citas asiáticas y olímpicas

TASKENT, 18 de agosto de 2026 (WAM) – La selección nacional de tiro con arco de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha intensificado su preparación para cuatro próximas competiciones asiáticas y olímpicas con una concentración internacional en Taskent, Uzbekistán, que se prolongará hasta el 24 de agosto.

La concentración incluye sesiones de entrenamiento conjuntas y dos pruebas competitivas junto a arqueros uzbekos.

Humaid Sabt Al Shamsi, vicepresidente de la Federación de Tiro con Arco de EAU y presidente del Comité de Selecciones Nacionales, señaló que un grupo de 18 deportistas, hombres y mujeres de distintas categorías de edad, está centrado en entrenamientos avanzados tanto en arco compuesto como en recurvo.

El programa de preparación se enmarca en el plan de la federación para reforzar la puesta a punto del equipo y perfeccionar sus capacidades técnicas de cara a los próximos compromisos.

Entre las principales citas figuran los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026, en Japón, que se celebrarán del 19 de septiembre al 4 de octubre, seguidos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, previstos del 31 de octubre al 13 de noviembre.

La selección de EAU también participará en el III Campeonato de Asia Occidental de Tiro con Arco 2026, que se disputará en Fujairah del 15 al 22 de octubre en las categorías absoluta, sub-21 y sub-18, antes de competir en el Campeonato Asiático Juvenil de Tiro con Arco, que se celebrará en Khorfakkan en diciembre.