Ministerio de Defensa: los dos misiles balísticos iraníes tenían como objetivo la navegación marítima

ABU DABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) – El Ministerio de Defensa anunció que las evaluaciones realizadas determinaron que los dos misiles balísticos detectados, procedentes de Irán, tenían como objetivo la navegación marítima y cayeron al mar.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa reafirmó su disposición para responder a cualquier amenaza y hacer frente con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país o la seguridad de la navegación marítima en la región, con el fin de salvaguardar la soberanía, la seguridad y la estabilidad de Emiratos Árabes Unidos, así como proteger sus intereses nacionales, activos y recursos.