Directora de Comunicación Estratégica de Exteriores: suspendidos todo el comercio, los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán

ABU DABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) – Afra Al Hameli, directora del Departamento de Comunicación Estratégica del Ministerio de Asuntos Exteriores, rechazó todas las afirmaciones sobre la situación de las relaciones económicas entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la República Islámica de Irán. Al Hameli reiteró el firme compromiso de EAU con el diálogo, la cooperación y la integración regional como vías esenciales para impulsar la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región.

Al Hameli subrayó que, ante la escalada regional que socava la paz y la seguridad regionales e internacionales, se han suspendido hasta nuevo aviso todo el comercio, los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán.

La responsable destacó además que EAU mantiene su firme compromiso con la protección de la integridad del sistema financiero internacional, de conformidad con el derecho internacional y con los más altos estándares mundiales.