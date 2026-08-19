EAU condena los ataques israelíes contra una base aérea militar en Idlib y reafirma su rechazo a cualquier vulneración de la soberanía de Siria

ABU DABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó en los términos más enérgicos los ataques israelíes contra la base aérea militar de Abu al-Duhur, en la gobernación de Idlib, en Siria, y reafirmó su rechazo categórico a cualquier vulneración de la soberanía de Siria o amenaza a su seguridad y estabilidad.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que la continuidad de los ataques de Israel contra territorio sirio constituye una flagrante violación del derecho internacional y del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 entre Siria e Israel, que este último está obligado a respetar.

El Ministerio reafirmó la posición firme de EAU en apoyo de la estabilidad y la integridad territorial de Siria, así como su solidaridad con el pueblo sirio y su respaldo a todos los esfuerzos destinados a hacer realidad sus aspiraciones de seguridad, paz, dignidad, convivencia pacífica y desarrollo.

EAU pidió a la comunidad internacional que actúe de inmediato para detener los repetidos ataques contra territorio sirio, frenar la escalada y evitar cualquier medida que pueda aumentar las tensiones regionales y amenazar la paz y la seguridad regionales e internacionales.