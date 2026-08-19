Los precios del petróleo suben por cuarta jornada consecutiva

SINGAPUR, 19 de agosto de 2026 (WAM) – Los precios del petróleo prolongaron este miércoles sus ganancias por cuarta sesión consecutiva en las operaciones asiáticas, con el Brent y el West Texas Intermediate (WTI) cerca de máximos de tres semanas.

El crudo Brent avanzó 26 centavos, hasta situarse en torno a los 91,28 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense subió 37 centavos, hasta aproximadamente 85,31 dólares por barril.

Ambos contratos cerraron el martes en sus niveles más altos desde el 24 de julio.